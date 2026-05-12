Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Streit zwischen Hundebesitzern eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 11.05.2026, kam es gegen 12:55 Uhr im Bereich der Vechte in Nordhorn zu einer Bedrohung zwischen zwei Hundebesitzern. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 71-jähriger Mann gemeinsam mit seinem Hund auf dem Gehweg entlang der Vechte unterwegs. Er ging vom Parkplatz des Klosters in Richtung Innenstadt. Währenddessen sprach ihn ein bislang unbekannter Radfahrer von der gegenüberliegenden Seite der Vechte an und forderte ihn auf, seinen Hund anzuleinen.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Folge der unbekannte Mann den 71-Jährigen bedroht haben soll. Zudem soll er angekündigt haben, seinen Hund auf den Mann und dessen Hund zu hetzen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrrad vom Ort des Geschehens. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

schlanke Statur

circa 1,80 bis 1,85 Meter groß

Glatze oder sehr kurze helle Haare

trug eine Sonnenbrille

Bei dem mitgeführten Hund soll es sich um einen mittelgroßen Hund mit weiß-braunem Fell gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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