Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Raubüberfall auf Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Montag, den 11.05.2026, kam es zwischen 06:10 Uhr und 06:30 Uhr in Meppen zu einem Raubüberfall auf einen 61-jährigen Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pedelec den Bereich "In der Marsch" zwischen der Dalumer Straße und der Ostroleka-Brücke, als er von zwei dunkel gekleideten Männern vom Fahrrad gezogen wurde.

Anschließend raubten die Täter den Fahrradhelm sowie die Geldbörse des 61-Jährigen. Danach flüchteten sie zu Fuß in Richtung Ems beziehungsweise Campingplatz.

Das Opfer trug zur Tatzeit eine auffällige neongelbe Jacke. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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