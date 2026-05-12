Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Diebstahl von Brückengeländern entlang der K308 - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 27 und 29. April im Bereich der K308 in Spelle insgesamt acht Brückengeländer entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Betroffen sind mehrere Standorte entlang der K308. Dort wurden jeweils zwei Geländer abgebaut und gestohlen. Die Tatorte befinden sich unter anderem im Bereich:

- Westerbruchgraben

- Einmündungen in Gemeindestraßen ohne Namen

- Osterwiesenweg

- Höhe eines Neubaugebietes

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern beziehungsweise möglichen Transportfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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