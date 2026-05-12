Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Unfallflucht auf der B403 - Polizei sucht Zeugen

Neuenhaus (ots)

Am 11.05.2026 kam es gegen 19:27 Uhr auf der Nordhorner Straße (B403) in Neuenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 25-jährige Fahrerin eines Seat Arona befuhr die B403 aus Richtung Kloster Frenswegen kommend in Fahrtrichtung Neuenhaus. Kurz vor dem Bahnübergang im Bereich der Einmündung Grenzstraße kam ihr ein dunkler SUV mit niederländischem Kennzeichen entgegen. Dieser geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Seat.

Dabei wurde unter anderem der Außenspiegel des Seat zerstört. Der verursachende SUV setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte auch das Fahrzeug des Verursachers an der Fahrerseite beschädigt worden sein.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der Telefonnummer 05942/92215-0 zu melden.

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