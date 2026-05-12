Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unbekannte Person greift Taxifahrerin mit Pfefferspray an - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 08.05.2026 kam es zwischen 23:20 Uhr und 23:25 Uhr im Bereich Ritterstraße / Ecke Bahnhofstraße in Haselünne zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen lauerte eine bislang unbekannte, vollständig maskierte Person einer 58-jährigen Taxifahrerin auf und sprühte ihr mehrfach Pfefferspray ins Gesicht. Infolge des Angriffs stürzte die Frau zu Boden und erlitt mehrere Hämatome am gesamten Körper.

Der Täter beziehungsweise die Täterin war mit weißen Sneakern, einer hellen Jeanshose, einer schwarzen Bomberjacke sowie einer schwarzen Maske bekleidet und flüchtete anschließend in Richtung Gymnasium / Klosterstraße.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

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