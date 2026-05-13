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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Montag, dem 11.05.2026, 16:45 Uhr, und Dienstag, dem 12.05.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Leberichstiege in Bad Bentheim zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Rüttelplatte im Wert von etwa 5.000 Euro. Die Arbeitsmaschine befand sich auf einer Grünfläche in unmittelbarer Nähe zur Straße.

Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport der schweren Maschine ein geeignetes Fahrzeug genutzt wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Rüttelplatte geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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