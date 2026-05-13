Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mehrere Mülltonnen geraten in Brand - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.2026, kam es gegen 03:25 Uhr an der Nicolaus-Augustin-Straße in Meppen zu einem Brand im rückwärtigen Bereich eines Wohn- und Geschäftshauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort mindestens vier Mülltonnen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurden vollständig zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zudem ein Fenster im Erdgeschoss, ein Fallrohr sowie Teile der Hausfassade beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der betroffene Bereich mit Parkplätzen und Hintereingängen ist über eine Durchfahrtspassage erreichbar.

Anwohner wurden durch ein lautes Knistern und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Meppen war mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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