Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Blauer Mercedes Sprinter (HP-KH 1002) gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Lautertal (ots)

In der Nacht zum Montag (18.05.) haben Kriminelle einen blauen Mercedes Sprinter entwendet. Der Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen HP-KH 1002 war "An den Römersteinen" in Beedenkirchen abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Sprinter anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06252/706-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Transporters entgegengenommen.

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