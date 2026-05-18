Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: In Wohnung eingedrungen und Bewohner attackiert

Festnahme einer vierten Tatverdächtigen

Darmstadt (ots)

Nach einem Angriff auf einen Bewohner in der Heidelberger Landstraße am 12. April (wir haben berichtet), können Staatsanwaltschaft und Polizei einen weiteren Ermittlungserfolg vermelden.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen eine weitere, nunmehr vierte Tatverdächtige.

Die 39-jährige Frau aus Darmstadt wurde am Freitagmorgen (15. Mai) in ihrer Wohnung durch Polizeikräfte festgenommen und noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Unsere Bezugsmeldungen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6254352

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6255845

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6264145

Hinweis an die Medienvertreter:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt

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