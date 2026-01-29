Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Mit Haftbefehl gesucht: Mann ohne Führerschein am Steuer kontrolliert

Braderup (ots)

Gestern Abend gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei in der Ortschaft Braderup (NF) einen Ford Focus mit polnischen Kennzeichen.

Der Fahrer wies sich ordnungsgemäß aus, jedoch stellten die Bundespolizisten bei der fahndungsmäßigen Überprüfung fest, dass gegen den 30-jährigen Polen ein offener Haftbefehl bestand. Der Mann wurde verhaftet und ihm die Möglichkeit gegeben die Geldstrafe in Höhe von 677,- Euro zu bezahlen.

Die Beamten fuhren mit ihm zum Geldautomaten und er konnte die Geldstrafe entrichten. Ihm blieb somit ein Gefängnisaufenthalt erspart.

Des Weiteren ermittelten die Beamten, dass er trotz des Haftbefehls (Fahren ohne Fahrerlaubnis) immer noch keinen Führerschein besaß und trotzdem ein Fahrzeug gelenkt hatte.

Nun erwartet ihn ein Strafverfahren und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

