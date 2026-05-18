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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Warenhaus
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Einbrecher nahmen in der Nacht zum Montag (18.5.) gegen 3.30 Uhr ein Geschäft in der Karlstraße ins Visier.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen zunächst durch das Einschlagen einer Scheibe gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum.

Im Innern entwendeten sie mehrere Waren und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute unerkannt. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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