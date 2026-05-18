Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Warenhaus

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Einbrecher nahmen in der Nacht zum Montag (18.5.) gegen 3.30 Uhr ein Geschäft in der Karlstraße ins Visier.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen zunächst durch das Einschlagen einer Scheibe gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum.

Im Innern entwendeten sie mehrere Waren und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute unerkannt. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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