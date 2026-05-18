Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 41-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Fahndung mit Polizeihubschrauber

Rüsselsheim (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag (18.05.) im Bereich des Berliner Platzes wurde ein 41-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Fahndung nach dem bislang noch unbekannten Tatverdächtigen war unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 15.45 Uhr zwischen dem 41 Jahre alten Mann aus Groß-Gerau und dem Tatverdächtigen vor einer dortigen Lokalität zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. In dessen Zuge soll der Unbekannte den 41 Jahren alten Mann mit einem Messer verletzt haben. Er flüchtete anschließend vom Tatort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Flüchtende ist etwa 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt. Er hatte kurze schwarze Haare, einen kurzen schwarzen Bart und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise zum Beschriebenen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell