Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Mit knapp 2,7 Promille am Lenkrad/Festnahme und Blutentnahme

Kelsterbach (ots)

Eine Streife der Polizeistation Kelsterbach hat am Montagabend (18.05.) am Graf-de-Chardonnet-Platz einen 38-Jährigen Autofahrer gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von rund 2,7 Promille. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen.

Er wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

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