Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Zwei Fahrzeuge im Visier Krimineller

Dieburg (ots)

Ein in der Straße "Auf der Leer" geparkter Kleinbus, geriet zwischen Mittwochnachmittag (13.5.) und Montagmorgen (18.5.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie die Frontscheinwerfer aus und entwendeten diese.

Ebenfalls aufgebrochen wurde zwischen Sonntagmorgen (17.5.) und Montagmorgen (18.5.) ein im Dammweg abgestellter Mercedes-Transporter. Auch hier wurden die vorderen Scheinwerfer ausgebaut und entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungen ist aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Taten von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell