Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspur im Bereich Heilenbecker Straße - Ursache als landwirtschaftliche Flüssigkeit identifiziert

Ennepetal (ots)

Ennepetal. Am Sonntag gegen 22:10 Uhr wurde der Feuerwehr Ennepetal eine mögliche Ölspur im Kreuzungsbereich Heilenbecker Straße / Severinghauser Straße gemeldet. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Verunreinigung der Fahrbahn fest, die sich aus Richtung Rüggeberg kommend über mehrere Abschnitte zog. Die Spur wurde weiter bis zur Rüggeberger Straße, dem Bereich Mietpark / Hihöfer sowie bis zu einem Landwirtschaftlichen Betrieb abgefahren. Vor Ort traf die Polizei ein. Im Verlauf der Erkundung meldete sich der Sohn des Landwirtes, der die angrenzenden Felder bewirtschaftet. Er gab an, dass es sich bei der Flüssigkeit um sogenanntes Graswasser aus gepresstem Gras handelte, das beim Verladen auf die Fahrbahn gelangt war. Nach Rücksprache zwischen Feuerwehr, Polizei und Landwirt konnte Entwarnung gegeben werden. Eine Gefahr für den Verkehr bestand nicht, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

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