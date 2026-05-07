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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brand eines Kraftfahrzeuges

Ennepetal (ots)

Am 06.05.2026 um 21:37 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Gustav-Bohm-Straße alarmiert. Dort war ein auf einem Transporter stehender Personenkraftwagen in Brand geraten. Die sieben, mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und einem Einsatzleitwagen ausgerückten Einsatzkräfte löschten den Personenkraftwagen mit einem C-Rohr. Der Einsatz endete um 23:07 Uhr

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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