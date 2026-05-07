FW-EN: Brand eines Kraftfahrzeuges

Ennepetal (ots) - Am Samstag den 30.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätze im Stadtgebiet alarmiert. Um 14:17 Uhr wurde eine Hindernis auf der Straße im Bereich der Bahnhofstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte dann mit einer Drehleiter sowie 2 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen ca. 10m langen abgebrochenen Astausleger ...

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