FW-EN: Brand eines Kraftfahrzeuges
Ennepetal (ots)
Am 06.05.2026 um 21:37 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Gustav-Bohm-Straße alarmiert. Dort war ein auf einem Transporter stehender Personenkraftwagen in Brand geraten. Die sieben, mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und einem Einsatzleitwagen ausgerückten Einsatzkräfte löschten den Personenkraftwagen mit einem C-Rohr. Der Einsatz endete um 23:07 Uhr
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