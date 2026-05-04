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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 04.05.2026 um 14:54 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Buchenstraße alarmiert. Hinter einer verschlossenen Tür wurde eine hilflose Person vermutet. Die Tür konnte mit Spezialwerkzeug geöffnet werden, sodass Polizei und Rettungsdienst Zugang zur Wohnung erhielten. Der Einsatz konnte um 15:42 Uhr beendet werden.

Noch während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall alarmiert, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich auf der Milsper Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Zwei Personen wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Beide wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte bei der Betreuung der Beteiligten. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich. Der Einsatz endete um 16:32 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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