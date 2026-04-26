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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr Ennepetal: Mehrere Einsätze am Sonntagnachmittag - Brände schnell unter Kontrolle

Ennepetal (ots)

Ennepetal - Ein einsatzreicher Sonntagnachmittag beschäftigte die Feuerwehr Ennepetal mit mehreren parallelen Lagen im Stadtgebiet. Gegen Nachmittag wurde die Feuerwehr zunächst zu einem brennenden Mülleimer auf dem Marktplatz alarmiert. Eine zufällig anwesende Besatzung eines Krankentransportwagens (KTW), die im Rahmen einer Laufveranstaltung vor Ort war, reagierte schnell und löschte den Entstehungsbrand mit Wasser aus dem Brunnen des Marktplatzes. Dadurch konnten größere Schäden am Mülleimer sowie an der Umgebung verhindert werden. Die Feuerwehr führte im Anschluss lediglich eine Kontrolle mit einer Wärmebildkamera durch. Um 16:45 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ortsteil Milspe alarmiert. Auf einer Terrasse war es zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Person schwere Verbrennungen zuzog. Der Patient wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzungen nach Bochum geflogen. Die Feuerwehr sicherte die Landung sowie den Start des Hubschraubers auf dem Aldi-Parkplatz an der Klutert ab. Der Grundschutz wurde in der Zeit durch den Löschzug Milspe-Altenvoerde sichergestellt. Gegen 18:20 Uhr erfolgte die Alarmierung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs zur Peddinghausstraße. Dort brannte eine Hecke neben einer Sporthalle. Besucher der Halle hatten bereits erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher eingeleitet. Die Einsatzkräfte verlegten Schlauchleitungen und löschten die Hecke mit einem handgeführten Strahlrohr vollständig ab. Bei der anschließenden Erkundung wurde festgestellt, dass an zwei weiteren Stellen hinter der Sporthalle offenbar ebenfalls versucht wurde, Feuer im Gebüsch zu legen. Auch diese Bereiche wurden vorsorglich großzügig mit Wasser benetzt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Um 19:00 Uhr wurde ein weiterer brennender Mülleimer in der Lindenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Entstehungsbrand bereits durch die Polizei mit einem Eimer Wasser aus der Nachbarschaft gelöscht worden, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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