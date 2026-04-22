Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall Loher Straße

Ennepetal (ots)

Am 22.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal, um 18:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Loher Straße alarmiert. Vor Ort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde eine leicht verletzte Person versorgt und zur schonenden Rettung mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit. Parallel wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Die Auslaufenden Betriebsmittel wurden aufgenommen, um eine Gefährdung für die Umwelt zu vermeiden. Insgesamt waren drei Personen am Unfall beteiligt, wovon zwei Personen leicht verletzt zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert wurden. Der Einsatz der Feuerwehr konnte um 19:20 Uhr beendet werden.

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