Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf Rewe-Parkplatz - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Heute gegen 10:50 Uhr kam es auf dem Rewe-Parkplatz an der Lathener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten blauen Ford Kuga vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, als er seine Fahrzeugtür gegen den Ford stieß. Entsprechende Kratzer sind auf der Fahrertür zu erkennen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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