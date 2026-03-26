PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Trunkenheitsfahrt +++ Messer vorgezeigt

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Kelkheim, Joseph-Haydn-Straße, Montag, 23.03.2026, 12:0 Uhr bis Mittwoch, 25.03.2026, 11:40 Uhr

(jk)Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in Kelkheim ein. Über eine Balkontür gelangten diese gewaltsam in eine Wohnung in der Joseph-Haydn-Straße und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06195/6749-0 bei der Polizeistation Kelkheim zu melden.

2. Trunkenheitsfahrt,

Eppstein, Burgstraße, Donnerstag, 26.03.2026, 01:00 Uhr

(jk)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellten Beamte der Polizeistation Kelkheim in Eppstein eine betrunkene Fahrzeugführerin fest. Gegen 01:00 Uhr fiel einer Polizeistreife der schwarze Nissan im Bereich der Burgstraße auf. Die 21-jährige Fahrerin wurde anschließend einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter positiver Atemalkoholtest bestätigte die ersten Verdachtsmomente der Streife, dass die Fahrerin alkoholisiert unterwegs gewesen sein könnte. Zudem besteht der Verdacht, dass diese zusätzlich Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Bei der Frau wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eröffnet.

3. Messer vorgezeigt,

Hofheim, Frankfurter Straße, Mittwoch, 25.03.2026, 21:53 Uhr

(jk)Nach Streitigkeiten wurde am Mittwochabend in Hofheim ein Messer vorgezeigt. Kurz vor 22:00 Uhr beschwerte sich eine Bewohnerin einer Unterkunft in der Frankfurter Straße über lautstarken Lärm eines Nachbarn. Der 60-jährige Mann zeigte daraufhin ein Messer aus dem Fenster und bedrohte die Frau. Der stark alkoholisierte Mann wurde festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen musste er die Nacht im Gewahrsam verbringen.

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