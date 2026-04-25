Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am 24.04.2026

Ennepetal (ots)

Am 24.04.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:52 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstüre in die Straße "Am Tanneneck" alarmiert. Da die Wohnungstüre schon vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet wurde mussten die Einsatzkräfte nicht mehr tätig werden. Dieser Einsatz endete für die eingesetzten Einsatzkräfte um 13:17 Uhr.

Um 17:54 Uhr wurde die Hauptamtliche Wachbesatzung zu einem Verkehrsunfall auf die B483 im Bereich Wolfshövel alarmiert. Hier war ein Kraftrad von der Fahrbahn abgekommen und in ein Feld gestürzt. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und die Einsatzkräfte unterstützten beim Transport zum Rettungswagen. Für die Einsatzkräfte endete dieser Einsatz um 18:41 Uhr.

Durch den Rettungsdienst wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:14 Uhr in die Buchenstraße nachgefordert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war ein schonender Transport eines Patienten über das Treppenhaus nicht möglich. Die Einsatzkräfte brachten den Patienten daher mit der Drehleiter aus der Wohnung zum Rettungswagen. Der Einsatz konnte um 21:07 Uhr beendet werden.

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