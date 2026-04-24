PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal am Donnerstag

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:11 Uhr zu einem Einsatz: "Hindernis auf Fahrbahn", in den Ortsteil Heide alarmiert. Ein mittelgroßer Laubbaum lag mit seiner Baumkrone quer über der Fahrbahn. Die 4 Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und zerkleinerten den Laubbaum mit einer Motorkettensäge. Im Anschluss wurde die Fahrbahn gereinigt und die Einsatzkräfte konnten Ihren Einsatz um 08:47 Uhr beenden.

Um 11:27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer "Katze auf Gebäudedach" in den Ortsteil Milspe alarmiert. Eine Hauskatze hatte sich auf dem Satteldach eines Mehrfamilienhauses, ein "luftiges Plätzchen" in ca. 8m Höhe gesucht und kam seit Tagen eigenständig nicht mehr zurück in die Wohnung. Die Feuerwehr startete einen Rettungsversuch über die Drehleiter, allerdings flüchtete die Katze über die Dächer der Nachbarhäuser und verschwand. In Absprache mit der Besitzerin der Katze wurde der Einsatz abgebrochen und die 6 Einsatzkräfte konnten um 12:35 Uhr ihren Einsatz beenden.

Um 16:54 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer "Unterstützung Rettungsdienst" in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. Eine Rettungswagenbesatzung benötigte Medizinische Unterstützung bei einem Chirurgischen Notfallpatienten und Unterstützung beim Transport des Patienten. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 17:48 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 20:59

    FW-EN: Verkehrsunfall Loher Straße

    Ennepetal (ots) - Am 22.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal, um 18:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Loher Straße alarmiert. Vor Ort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde eine leicht verletzte Person versorgt und zur schonenden Rettung mit ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 08:05

    FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst

    Ennepetal (ots) - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Samstag, den 18.04.2026, in den Ortsteil Milspe zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen. Ein Patient wurde mit der Drehleiter aus dem fünften Obergeschoss zum Rettungswagen transportiert. Im Einsatz war die hauptamtliche Wache. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 06:38

    FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst.

    Ennepetal (ots) - Am 16.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen frühen Abend in den Stadtteil Voerde alarmiert. Durch den Rettungsdienst Ennepe Ruhr wurde vor Ort ein Notfallpatient behandelt. Aufgrund erschwerten Zugangs zum Patienten unterstützen die Kräfte der Hauptwache beim Abtransport und der Behandlung. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren