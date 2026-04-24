Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal am Donnerstag

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:11 Uhr zu einem Einsatz: "Hindernis auf Fahrbahn", in den Ortsteil Heide alarmiert. Ein mittelgroßer Laubbaum lag mit seiner Baumkrone quer über der Fahrbahn. Die 4 Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und zerkleinerten den Laubbaum mit einer Motorkettensäge. Im Anschluss wurde die Fahrbahn gereinigt und die Einsatzkräfte konnten Ihren Einsatz um 08:47 Uhr beenden.

Um 11:27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer "Katze auf Gebäudedach" in den Ortsteil Milspe alarmiert. Eine Hauskatze hatte sich auf dem Satteldach eines Mehrfamilienhauses, ein "luftiges Plätzchen" in ca. 8m Höhe gesucht und kam seit Tagen eigenständig nicht mehr zurück in die Wohnung. Die Feuerwehr startete einen Rettungsversuch über die Drehleiter, allerdings flüchtete die Katze über die Dächer der Nachbarhäuser und verschwand. In Absprache mit der Besitzerin der Katze wurde der Einsatz abgebrochen und die 6 Einsatzkräfte konnten um 12:35 Uhr ihren Einsatz beenden.

Um 16:54 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer "Unterstützung Rettungsdienst" in den Ortsteil Büttenberg alarmiert. Eine Rettungswagenbesatzung benötigte Medizinische Unterstützung bei einem Chirurgischen Notfallpatienten und Unterstützung beim Transport des Patienten. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 17:48 Uhr beendet werden.

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