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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 30.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätze im Stadtgebiet alarmiert. Um 14:17 Uhr wurde eine Hindernis auf der Straße im Bereich der Bahnhofstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte dann mit einer Drehleiter sowie 2 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen ca. 10m langen abgebrochenen Astausleger handel. Es drohten weitere Äste abzubrechen, die Einsatzstelle wurde dem Betriebshof übergeben. Der Einsatz endete um 10:48 Uhr. Um 16:13 Uhr wurden eine Ölspur an der Milsper Straße gemeldet. Die Feuerwehr war mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort und streuten die ca. 10m lange Ölspur ab. Am Abend unterstützte die Feuerwehr um 19:33 Uhr mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug den Rettungsdienst bei der Erstversorgung eines Patienten bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Rüggeberg. Ein Rollerfahrer war gestürzt und zog sich Schürfwunden zu, er wurde an dem RTW übergeben. Um 01:27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Tragehilfe alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die Person aus dem zweiten Obergeschoss mittels der Drehleiter retten und dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr war mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter mit insgesamt sechs Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der Einsatz endete um 02:05 Uhr

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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