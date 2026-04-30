Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze der Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:53 Uhr zu einem Kleinbrand in die Voerderstrasse alarmiert. An einer Bushaltestelle brannte ein Abfalleimer. Die Einsatzkräfte löschten den Abfalleimer mit einem Kleinlöschgerät ab und kontrollierten die Brandstelle anschließend mit einer Wärmebildkamera. An dem Abfalleimer, sowie an der Bushaltestelle entstand ein Sachschaden. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 13:06 Uhr beendet werden.

Um 18:14 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Betriebsmittelspur in den Ortsteil Rüggeberg alarmiert. Eine ca. Zwei Kilometer lange Kraftstoffspur zog sich durch das Stadtgebiet. Die Feuerwehr sicherte den Straßenverkehr, stellte Warnschilder auf und zog sich ein Fachunternehmen zur Beseitigung der Straßenkontamination hinzu. Die Feuerwehr konnte in Zusammenarbeit mit der Polizei den Verursacher ermitteln. Der Einsatz konnte für die 4 eingesetzten Einsatzkräfte um 19:36 Uhr beendet werden.

Um 23:30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Hagener Straße, zu einer "technischen Rettung und Unterstützung des Rettungsdienstes" alarmiert. Ein Patient war mehrere Meter durch den Dachbereich eines Wohnhauses gestürzt und hatte sich verletzt. Die Feuerwehr führte eine sogenannte: "technische Rettung" durch und unterstützte anschließend den Rettungsdienst, bei der medizinischen Versorgung und dem Transport zum Rettungswagen. Der Einsatz konnte für die 6 Einsatzkräfte um 00:24 Uhr beendet werden.

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