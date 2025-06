Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gegen Baum gestoßen

Am Sonntag wurde eine Autofahrerin in ihrem Auto eingeklemmt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr. Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Opel Corsa auf dem Berliner Ring in Richtung Böfingen. In einer langezogenen Linkskurve verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto. Der Corsa geriet nach rechts und im Anschluss auf die Gegenfahrfahn. Danach kam das Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen und war in ihrem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen sie. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

