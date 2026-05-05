Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: "Ölspur" und "Fahrzeug in Hauswand"

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:44 Uhr zu einer Betriebsmittelspur in die Kölner Straße alarmiert.

Eine ca. 1,5 Kilometer lange Betriebsmittelspur zog sich bis zur Stadtgrenze Schwelm. Die Verkehrsfläche wurde mit Warnschildern abgesichert und ein Fachunternehmen zur Beseitigung der Kontamination angefordert. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte der Feuerwehr um 13:20 Uhr beendet werden.

Um 16:19 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Voerde alarmiert.

In einer Seitenstraße war ein 3,5 Tonnen "Pic-up Truck" bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug, rückwärts in ca. 80cm Höhe in eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses gefahren. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug mit der Ladefläche in der Küche der Erdgeschosswohnung. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls niemand in der Wohnung. Der Fahrer des KFZ blieb ebenfalls unverletzt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich, sicherte die Einsatzstelle gegen Brandgefahren und traf Maßnahmen zur Sicherung des Fahrzeuges. Der Eigentümer des Hauses und der Fahrer des PKW wurden betreut.

Bevor das Fahrzeug aus der Wohnung geborgen werden konnte, wurde die Baustruktur durch Vertreter der Baubehörde der Stadt Ennepetal und Baustatikern des Technischen Hilfswerkes begutachtet. Das Technische Hilfswerk, welches mit 17 Einsatzkräften vor Ort war, unterstütze die Feuerwehr und konnte das Fahrzeug durch, eine an der Einsatzstelle hergestellte Rampe aus Bauholz bergen. Im Anschluss wurden einige Bauteile des Hauses abgestützt und die Fassade notdürftig verschlossen.

Die Einsatzkräfte konnten um 22: 20 Uhr ihren Einsatz beenden.

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