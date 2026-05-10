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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Einbruch in Einfamilienhaus gestört

Mutterstadt (ots)

Am frühen Samstagabend des 09.05.2026 kam es gegen 18:33 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Pfalzring. Die Bewohnerin stellte nach ihrer Heimkehr fest, dass das Licht im Haus eingeschaltet sei. Ebenso vernahm die Bewohnerin eine Art "Warnruf" durch einen mutmaßlichen Täter. Nach Umstellung und Durchsuchung des Einfamilienhauses durch Polizeikräfte konnten keine Täter im Objekt festgestellt werden. Die anschließende Spurensuche ergab, dass sich die unbekannte Täterschaft durch ein aufgehebeltes Schlafzimmerfenster Zugang zum Haus verschaffte. Es wurden unter anderem mehrere Schränke durchwühlt und Goldschmuck entwendet.

Wer zu genannter Zeit im Bereich des Pfalzrings in Mutterstadt verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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