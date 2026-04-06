Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Randale im Hotel

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.04.2026 um 04:34 Uhr wurde hiesige Dienststelle durch einen Mitarbeiter eines Hotels in 67433 Neustadt/W. über zwei beschädigte Glasschilder informiert, welche im Flur des Hauses lagen. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 33-Jähriger aus Dortmund diese im alkoholisierten Zustand beschädigt hat. Nun kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

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