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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Randale im Hotel

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.04.2026 um 04:34 Uhr wurde hiesige Dienststelle durch einen Mitarbeiter eines Hotels in 67433 Neustadt/W. über zwei beschädigte Glasschilder informiert, welche im Flur des Hauses lagen. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein 33-Jähriger aus Dortmund diese im alkoholisierten Zustand beschädigt hat. Nun kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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