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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Mutterstadt (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026, sind durch die Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:15 Uhr an der L530 (Fahrtrichtung Dannstadt-Schauernheim) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. Insgesamt konnten dabei 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der "Spitzenreiter" erreichte 120 km/h bei erlaubten 70 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 320 EUR und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erwartet ihn ein Fahrverbot von einem Monat.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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