POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen
Mutterstadt (ots)
Am Freitag, den 08.05.2026, sind durch die Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:15 Uhr an der L530 (Fahrtrichtung Dannstadt-Schauernheim) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. Insgesamt konnten dabei 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der "Spitzenreiter" erreichte 120 km/h bei erlaubten 70 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 320 EUR und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erwartet ihn ein Fahrverbot von einem Monat.
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