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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Unfallverursacher flüchtig

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen (08.05.2026) kam es um kurz vor 8 Uhr im Einmündungsbereich der Landwehrstraße und Draisstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Die 14-jährige Fahrerin fuhr zu zweit mit ihrer 12-jährigen Schwester auf einem E-Scooter den Radweg der Landwehrstraße in Fahrtrichtung Kurt-Schuhmacher-Straße. Ein blauer Opel Corsa fuhr dieselbe Richtung und wollte nach rechts in die Draisstraße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den bevorrechtigten und gerade aus weiterfahrenden E-Scooter. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Kinder zu Boden und verletzten sich leicht.

Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die verletzten Kinder zu kümmern. Das Kennzeichen des flüchtigen Autos ist bekannt. Der Fahrzeugführende konnte als weiblich, circa 40 Jahre alt mit dunkel-blonden Haaren beschrieben werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, und die Unfallverursacherin selbst, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist zusätzlich darauf hin: Auf einem E-Scooter darf nur eine Person fahren. Das Fahren zu zweit ist verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Zudem kann es im Schadensfall zu Problemen mit dem Versicherungsschutz kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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