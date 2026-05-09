PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Waldhütte

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (07.05.2026, 16:00 Uhr) bis Freitag (08.05.2026, 09:20 Uhr) kam es zu einem Einbruch in einer Waldhütte in der Straße "Erster Richtweg" (Nahe L528). Die bislang unbekannten Personen brachen zwei Holztüren auf und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 12:36

    POL-PDLU: Einbruch in Baucontainer

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (07.05.2026, 16:30 Uhr) bis Freitag (08.05.2026, 07:10 Uhr) wurde am Melchior-Heß-Park ein Baustellencontainer aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 08:30

    POL-PDLU: Raub in Ludwigshafener Innenstadt

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 03:00 Uhr, befand sich ein 27-jähriger Ludwigshafener fußläufig in der Bismarckstraße. Hier traf er auf einen unbekannten Täter, welcher ihn körperlich anging, weiter bedrohte und nach Wertgegenständen durchsuchte. Der unbekannte Täter konnte hierbei Bargeld erlangen und flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 08:28

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt endet im Polizeigewahrsam

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 09.05.2026 um 02:05 Uhr, wird der Polizei ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug mitgeteilt. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug in Ludwigshafen-Mundenheim fahrend antreffen und wollten dieses kontrollieren. Der Fahrer ignorierte zunächst die polizeilichen Anhaltesignale, kam aber in einem Hinterhof zum Stillstand. Bei der anschließenden Kontrolle des 26-jährigen Fahrers ergaben sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren