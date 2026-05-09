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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unklare Rauchentwicklung und Unterstützung Rettungsdienst

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:39 Uhr zu einer: "unklaren Rauchentwicklung" in den Ortsteil Altenvoerde alarmiert. Bei Abbrucharbeiten eines alten Firmengebäudes entstand eine massive Staubentwicklung, sodass es Augenscheinlich nach einer Rauchentwicklung aussah. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Erkundung der Einsatzstelle und der Einsatz konnte somit für die Einsatzkräfte um 15:50 Uhr beendet werden.

Um 20:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer: "Unterstützung Rettungsdienst", zur Deterbergerstrasse alarmiert. Ein Noffallpatient wurde im 3.OG in seiner Wohnung vom anwesenden Rettungsdienst versorgt und konnte aufgrund der baulichen Gegebenheiten und dem Krankheitsbild nicht über den Treppenraum zum Rettungswagen transportiert werden. Die Einsatzkräfte transportierten den Notfallpatienten schonend mit der Drehleiter und einer speziellen Krankentragen- Aufnahme zum Rettungswagen. Der Einsatz konnte für die 6 Einsatzkräfte um 20:33 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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