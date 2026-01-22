Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein, jedoch unter Kokaineinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 22.01.2026 um 00:30 Uhr ein 32-Jähriger, welcher mit einem BMW in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Kokain steht. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem aus Neustadt/W. stammenden Fahrer eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass der 32-Jährige das Fahrzeug unberechtigt genutzt hat. Dies bedarf jedoch weiterer Ermittlungen. Nun kommen auf den Neustadter mehrere Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.

