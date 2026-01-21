PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt an der Weinstraße - Kontrollstelle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Kontrollstelle - Schwerpunkt Verkehrssicherheit und Güterverkehr Am Mittwoch, den 21.01.2026, wurden in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Rahmen einer stationären Kontrollstelle auf dem Parkplatz Talstraße / Hauptfriedhof in Neustadt an der Weinstraße umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. An der Maßnahme waren Einsatzkräfte der Zentralen Verkehrsdienste, der Polizeiautobahnstation Ruchheim sowie der Polizeiinspektionen Bad Dürkheim und Grünstadt beteiligt. Ein besonderer Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Überprüfung von Kleintransportern und Kleinstlastwagen bis 7,5 Tonnen. Dabei standen insbesondere die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge, die Einhaltung sozial- und gewerberechtlicher Vorschriften sowie die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführenden im Fokus. Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden. Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen getroffen:

   -	24 Mängelberichte aufgrund technischer oder ausrüstungsbedingter
Beanstandungen
   -	16 Ordnungswidrigkeitenverfahren, unter anderem wegen 
Trunkenheitsfahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie 
unter Alkoholeinfluss
   -	Mehrere Verstöße gegen Sozialvorschriften, die entsprechende 
Meldungen an die zuständige Gewerbeaufsicht nach sich zogen
   -	Eine Mitteilung an das Hauptzollamt im Zusammenhang mit der 
Überprüfung eines Beschäftigungsverhältnisses
   -	Vollstreckung eines Haftbefehls
   -	Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr stellen weiterhin eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Ebenso können technische Mängel an Fahrzeugen sowie Verstöße im gewerblichen Güterverkehr die Verkehrssicherheit nachhaltig beeinträchtigen. Die Polizei bewertet die durchgeführte Kontrollmaßnahme als erfolgreich. Durch die enge und professionelle Zusammenarbeit der beteiligten Dienststellen und Fachbereiche konnten Verkehrsverstöße konsequent verfolgt und ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zur Bekämpfung verkehrs- und arbeitsrechtlicher Verstöße geleistet werden. Vergleichbare Kontrollen werden auch künftig durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Exterstraße 21
67433 Neustadt an der Weinstraße

Polizeikommissar S. Grosser

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

