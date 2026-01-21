Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Rauchentwicklung in Wohnhaus löst Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.01.2026, gegen 08:20 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Bahnstraße in Ellerstadt zu einem Polizei-, Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Zuvor war eine starke Rauchentwicklung aus einem Zimmer gemeldet worden, zudem bestand der Verdacht auf eine hilflose Person.

Vor Ort wurde ein junger Mann verletzt in seinem Zimmer aufgefunden. In dem Raum waren Textilien in Brand geraten, die durch die Feuerwehr abgelöscht wurden. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Durch das Brandgeschehen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei stellte brandrelevante Gegenstände sicher und nahm die Ermittlungen auf. Für die Dauer der Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen wurde der Bahnverkehr im betroffenen Bereich kurzzeitig eingestellt.

Eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestand nicht.

