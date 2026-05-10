FW-EN: Fahrzeugbrand in Ennepetal Voerde

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 05.05.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:44 Uhr zu einer Betriebsmittelspur in die Kölner Straße alarmiert. Eine ca. 1,5 Kilometer lange Betriebsmittelspur zog sich bis zur Stadtgrenze Schwelm. Die Verkehrsfläche wurde mit Warnschildern abgesichert und ein Fachunternehmen zur Beseitigung der Kontamination angefordert. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte der Feuerwehr um ...

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