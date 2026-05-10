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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Fahrzeugbrand in Ennepetal Voerde

Ennepetal (ots)

Am 09.05.2026 um 22:17 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Fahrzeugbrand nach Voerde gerufen. Ein Fahrzeugtransporter brannte in voller Ausdehnung. Das Fahrzeug wurde gesichert und abgelöscht. Das Fahrzeug brannte komplett aus und zerstörte dabei auch einen Teil der Straße. Im Einsatz war die Hauptwache. Der Einsatz war um 00:27 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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