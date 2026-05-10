FW-EN: Fahrzeugbrand in Ennepetal Voerde
Ennepetal (ots)
Am 09.05.2026 um 22:17 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Fahrzeugbrand nach Voerde gerufen. Ein Fahrzeugtransporter brannte in voller Ausdehnung. Das Fahrzeug wurde gesichert und abgelöscht. Das Fahrzeug brannte komplett aus und zerstörte dabei auch einen Teil der Straße. Im Einsatz war die Hauptwache. Der Einsatz war um 00:27 Uhr beendet.
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