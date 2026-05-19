Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstagmorgen (19.5.), zwischen 07:20 Uhr und 09:05 Uhr, wurde ein grauer Volkswagen Tiguan am Heck beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem Privatparkplatz im Einmündungsbereich Ruländerweg / Müller-Thurgau-Weg abgestellt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß der Unfallverursacher gegen den geparkten VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Berichterstatter: POK Anhölcher

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