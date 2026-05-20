Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (20.05.), gegen 3.45 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in der Pfarrgasse in Worfelden einzudringen. Hierbei beschädigten sie die Eingangstür. Die Alarmanlage reagierte daraufhin prompt. Dies hatte zur Folge, dass die Kriminellen ihr Vorhaben abbrachen und ohne Beute vom Tatort flüchteten. Zurück bleibt allerdings ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 bei der Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 41) zu melden.

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