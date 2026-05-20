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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Brand an Zerkleinerungsmaschine/ Ursache vermutlich technischer Defekt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Der Brand einer Zerkleinerungsmaschine in der Lagerhalle einer Firma im Haagweg hat am Dienstagabend (19.05.) nach erster Schätzung glücklicherweise lediglich einen Schaden von wenigen hundert Euro verursacht. Gegen 21.30 Uhr war der Brand an der Maschine ausgebrochen. Durch die Feuerwehr wurden anschließend die Löscharbeiten übernommen. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Brandausbruch gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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