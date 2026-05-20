Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand in Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots)

Der Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße hat in der Nacht zum Mittwoch (20.5.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 01.50 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über eine dortige Rauchentwicklung informiert. Der Brand, welcher nach ersten Erkenntnissen im Bereich von Lagerräumen im Dachgeschoss ausbrach, konnte durch die Feuerwehr anschließend rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden von mindestens zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) übernommen.

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