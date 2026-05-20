Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Grauer Hyundai Tucson (WI-CN 783) gestohlen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Am Dienstagmorgen (19.5.), zwischen 4.15 und 4.45 Uhr, haben Kriminelle einen grauen Hyundai Tucson entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-CN 783 war in der Bessunger Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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