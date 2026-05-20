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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Grauer Hyundai Tucson (WI-CN 783) gestohlen
Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Am Dienstagmorgen (19.5.), zwischen 4.15 und 4.45 Uhr, haben Kriminelle einen grauen Hyundai Tucson entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-CN 783 war in der Bessunger Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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