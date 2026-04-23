Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Fassadenbrand an Schreinerei/Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Großbrand

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Calw (ots)

Schömberg-Oberlengenhardt. Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich am Mittabend, 22. April unter dem Giebel an der Fassade des Bürogebäudes einer Schreinerei in Oberlengenhardt ein Feuer entwickelt. Just zu diesem Zeitpunkt im benachbarten Feuerwehrmagazin anwesende Brandschutzkräfte entdeckten dieses und lösten um 19:05 Uhr Alarm aus. "Das beherzte Eingreifen der Kameraden verhinderte einen Großbrand", konstatierte Einsatzleiter Rainer Zillinger, dass auch keine Personen verletzt wurden. Der Kommandant beschrieb eine unheilvolle Dynamik des aufsteigenden Rauchs, die er selbst auf der Anfahrt zum Einsatzort beobachtete. Da dieser bereits durch die Dachziegel nach außen drang, aktivierte er zusätzlich die Drohnengruppe aus Bieselsberg. Parallel zum Löschangriff, auch über die Drehleiter veranlasste der Einsatzleiter die Trennung des Gebäudes vom Strom sowie die Beseitigung von Elektrogeräten im Gebäudeinneren. "Das Feuer hatte sich den Weg hinter die Verschalung der Fassade gesucht, wo dann verbaute Holzweichfaserplatten mit dem Löschwasser reagierten und ein Ausbreiten der Flammen verhindert wurde", fasste Zillinger das Eindämmen des Brandes zusammen. Durch den Einsatz der Drohne konnte die Feuerwehr zudem auf das Abdecken des Daches verzichten, da die Bilder keinen Gefahrenbereich mit erhöhten Temperaturen oder Flammenbewegung aufwiesen. Davon überzeugten sich vor Ort am Bildschirm der Übertragung unter anderem Kreisbrandmeister Bernd Meyer und sein Stellvertreter Tido Lüdtke sowie Schömbergs Bürgermeister Dr. Matthias Stepan. Das umsichtige Vorgehen der Brandschutzkräfte begrenzte den Sachschaden auf rund 20.000 Euro, zumal im Gebäudeinneren kein Wasserschaden festzustellen war. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden, wenngleich die Feuerwehrabteilung Oberlengenhardt noch Brandwache hielt. Die Feuerwehr war mit 50 Brandschutzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz, der DRK Ortsverein Schömberg-Liebenzell mit zwei Fahrzeugen und fünf Kräften sowie die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Ortsdurchfahrt Oberlengenhardt gesperrt.

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