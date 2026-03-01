Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Großbrand fordert Einsatzkräfte in Calwer Innenstadt - Zwei Leichtverletzte im Krankenhaus behandelt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Calw (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde die Freiw. Feuerwehr Calw um 22:36 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Bahnhofstraße in Calw alarmiert. Bei der Alarmierung war noch unklar, ob sich Menschen im Gebäude befinden. "Die Lage an der Einsatzstelle beim Eintreffen des Löschzuges aus Calw und Hirsau stellte sich schwierig dar", so der Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Marcus Frank. "Wir hatten einen Altbau in zweiter Reihe, sehr eng bebautes Wohngebiet mit verwinkelten Treppenaufgängen in verschiedene Obergeschossteile beim Brandobjekt", ergänzt der Einsatzleiter. Aufgrund des Einsatzbildes und der starken Rauchentwicklung wurde das Alarmstichwort erhöht und weitere Kräfte aus Altburg und Stammheim, sowie die Drohneneinheit des Landkreises Calw nachalarmiert. Glücklicherweise konnte eine Bewohnerin selbständig ihre Wohnung verlassen und wurde mit leichten Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt. Weitere Personen befanden sich nach Kontrolle der einzelnen Wohnungen nicht mehr im Gebäude.

Feuerwehrmann verletzt sich im Einsatz

Insgesamt waren die Feuerwehren während des fünfstündigen Einsatzes mit elf Atemschutztrupps im Einsatz. Die Brandbekämpfung wurde mit drei C-Rohren im Innenangriff, sowie einem C-Rohr über den Teleskoplader durchgeführt. Während der Löscharbeiten verletzte sich eine Einsatzkraft der Feuerwehr und wurde auch zur ambulanten Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus behandelt.

Drohne und Teleskoplader erweisen sich als optimales Einsatzmittel

Durch die eingesetzte Drohne konnte die Einsatzleitung ein optimales Lagebild aus der Luft erhalten und hatte in kürzester Zeit weitere Zugangswege zum Brandobjekt ausfindig machen können. Die Drohne liefert nicht nur Live-Bilder, sondern hat auch eine integrierte Wärmebildkamera mit welcher zusätzliche Informationen zum Brandherd, Oberflächentemperaturen und Glutnestern gewonnen werden können. "Der vor wenigen Wochen in Dienst gestellte Teleskoplader stellte in den engen Calwer Gassen eine optimale Ergänzung der Einsatzmittel dar und war eine wertvolle Hilfe bei der Brandbekämpfung, sowie beim Ausräumen von Brandschutt", so Marcus Frank.

Oberbürgermeister Florian Kling vor Ort

Die Einsatzleitung der Feuerwehr Calw wurde durch den stellv. Kreisbrandmeister André Weiss unterstützt. Auch der Oberbürgermeister Florian Kling verschaffte sich vor Ort ein Lagebild und kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohnerin. Er dankte den Einsatzkräften für ihr schnelles Eingreifen und ist froh, dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Die PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung) des Landkreises Calw wurde zur Betreuung der betroffenen Bewohnerin alarmiert.

Insgesamt waren bei diesem Brand 63 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen aus Calw, Hirsau, Altburg und Stammheim sowie die Drohnengruppe des Landkreises Calw, die von den vier Freiw. Feuerwehren des Gemeindeverwaltungsverband Althengstett verwaltet wird, im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die WarnApp gewarnt. In den ersten beiden Stunden des Einsatzes wurde die gesamte Straße von der Stromversorgung getrennt.

Neben der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes Ortsverein Calw, die mit fünf Fahrzeugen und zwölf Personen anrückte, war auch der Rettungsdienst mit sieben Kräften, zwei Rettungswägen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die DRK-Bereitschaft versorgte die Einsatzkräfte mit warmen Getränken.

Die Polizei war mit fünf Beamten und drei Fahrzeugen an der Einsatzstelle und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz in der Bahnhofstraße war kurz vor vier Uhr morgens beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell