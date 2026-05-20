Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Mark Rhein ist der neue Chef der Polizeistation

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Erbach (ots)

Polizeihauptkommissar Mark Rhein ist der neue Leiter der Polizeistation Erbach. Im Kreise geladener Gäste übertrug Polizeivizepräsident Dirk Fornoff dem erfahrenen Polizeibeamten am Mittwoch (20.05.) offiziell die Leitung der Dienststelle. Damit übernimmt Mark Rhein die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Klaus Arnold, der bereits vor geraumer Zeit seinen wohlverdienten Ruhestand antrat. Mark Rhein leitete die Polizeistation seither schon kommissarisch.

Polizeivizepräsident Dirk Fornoff begrüßte die Gäste und skizzierte die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen, die das neue Amt mit sich bringen werden. Dabei würdigte er die bisherigen Leistungen des neuen Dienststellenleiters. Für seine neue und verantwortungsvolle Aufgabe wünschte er dem Polizeihauptkommissar ein gutes Händchen und viel Erfolg.

Nach dem Abitur schlug Mark Rhein zunächst nicht den "Polizeiweg" ein, sondern studierte Betriebswirtschaft und arbeitete im Anschluss im mittleren Management einer Industriefirma. Schon bald entschloss sich der neue Erbacher Dienststellenleiter aber dazu, sich seinen Jugendtraum zu erfüllen und zur Polizei zu gehen. Mark Rhein startete nach erfolgreich abgeschlossenem Polizeistudium seine polizeiliche Laufbahn bei der Hessischen Bereitschaftspolizei in Mühlheim am Main. Anschließend zog es ihn nach Südhessen zur Polizeistation Bensheim. Dort versah er zunächst Streifendienst und wechselte danach zur damaligen Polizeiautobahnstation Lorsch. Im Jahr 2002 wurde Mark Rhein in den Odenwald zur Polizeistation Höchst und später als Streifenbeamter zur Polizeistation Erbach umgesetzt. In der Kreisstadt bekleidete er in der Folge auch das Amt des Dienstgruppenleiters. Weitere Aufgabenbereiche waren unter anderem ein Lehrauftrag an der damaligen Polizeiakademie Hessen im Bereich Drogen im Straßenverkehr sowie das Amt des Verkehrssachbearbeiters und Leiters der Führungsgruppe bei der Polizeidirektion Odenwald.

Für die künftigen Aufgaben und die Kooperation mit anderen Behörden und insbesondere den Städten und Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Erbacher Polizei, wünscht sich Rhein ein konstruktives Miteinander und offene Gespräche, die dazu beitragen, gemeinsame Ziele zu erreichen. "Ich freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit", so Mark Rhein.

Mark Rhein ist 55 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern. Er lebt mit seiner Familie im Neckartal. Seinen dienstlichen Ausgleich findet er bei Spaziergängen mit seinem Schäferhund und gemeinsam mit seiner Ehefrau beim Begleiten und Betreuen der vielfältigen Sportaktivitäten seiner Kinder.

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