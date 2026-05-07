Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Durchsuchung und Festnahmen wegen Drogenhandels

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Osnabrück/Emden/Aurich (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Kokain und Marihuana in nicht geringen Mengen haben Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Osnabrück unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück - Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen - am Dienstag (05.05.26) mehrere Durchsuchungen und Festnahmen in der Region Emden und Aurich durchgeführt. Ein 36-jähriger Beschuldigter sowie zwei weitere Beschuldigte im Alter von 37 und 28 Jahren wurden bei der Aktion vorläufig festgenommen und gestern (06.05.2026) dem Haftrichter in Osnabrück vorgeführt. Dieser erließ in allen drei Fällen Haftbefehl.

Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler Rauschgift im Umfang von rund einem Kilo Kokain, etwa vier Kilo Marihuana sowie weitere kleine Mengen verschiedener Drogen mit einem Marktwert von mehr als 100.000 Euro. Außerdem wurden 52.000 Euro Bargeld, vier Rolex-Uhren und hochwertiger Schmuck beschlagnahmt. Zudem fanden die Ermittler bei den Durchsuchungen eine Pistole inklusive geladenem Magazin, einen Revolver und zwei Schreckschusswaffen sowie ein Einhandmesser und mehrere verbotene Feuerwerkskörper.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, seit geraumer Zeit im größeren Stil mit Rauschgift Handel zu treiben und dieses an Kleindealer weiterzuveräußern. An den Durchsuchungsmaßnahmen, die insgesamt 13 Objekte und eine Garage in Emden und Aurich betrafen, waren neben der ZKI sowie regionalen Polizeikräften aus Emden und Aurich, auch Spezialkräfte des LKA Niedersachsen, der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen wie auch mehre Diensthunde beteiligt.

"Wir hatten diese Tätergruppierung schön länger auf dem Schirm gehabt. Der lange Atem hat sich ausgezahlt. Ein schöner Erfolg, der zeigt wie gut und eng Strafverfolgungsbehörden arbeiten, um professionellen Tätern das Handwerk zu legen", sagt Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück.

Die Ermittlungen dauern an.

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