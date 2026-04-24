Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Bundesweite Verkehrsaktion: Polizei nimmt Zweiradfahrende in den Blick

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Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Wittmund (ots)

Am kommenden Dienstag (28.04.26) beteiligt sich die Polizeidirektion Osnabrück mit einem Schwerpunkteinsatz an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". Der diesjährige Aktionstag steht unter dem Motto "Zweiräder im Blick" und rückt damit den Radverkehr, Pedelecs, E-Scooter sowie Motorräder in den Fokus. Im gesamten Direktionsbereich - vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln - wird die Polizei am Aktionstag ganztägig verstärkt kontrollieren. Auch Präventionsteams der Polizei sind im Einsatz um verkehrserzieherische Gespräche zu führen. Neben dem Verhalten von Zweiradfahrenden steht dabei auch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmender gegenüber Zweirädern im Fokus.

Laura-Christin Brinkmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück, erklärt: "Verkehrssicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe, denn wir alle wollen sicher ans Ziel kommen. Wer aufmerksam fährt, vorausschauend handelt und andere im Blick behält, trägt entscheidend dazu bei, Unfälle zu vermeiden."

Regional unterschiedliche Maßnahmen geplant: In der Region Osnabrück finden ganztägig Schwerpunktkontrollen mit dem Fokus auf den Radverkehr statt. Neben stationären und mobilen Kontrollen richtet sich der Blick auch auf das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmender gegenüber Radfahrenden. Ergänzend wird mit dem Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren" insbesondere die Generation 60+ angesprochen: Bei einer geführten Radtour durch Osnabrücker Stadtteile werden Gefahrenstellen aufgezeigt und Tipps zur Verkehrs- und Kriminalprävention vermittelt. In der Region Emsland/Grafschaft Bentheim wird es Kontrollen des Radverkehrs in Fußgängerzonen geben - unter anderem in Lingen, Meppen, Papenburg und Nordhorn. In der Region Ostfriesland stehen Schulwegüberwachungen sowie Kontrollen mit Fokus auf E-Scooter, Radfahrende und die Nutzung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr im Mittelpunkt. Ergänzt wird dies durch einen Fahrradkurs für Frauen mit Migrationshintergrund sowie eine Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt in Aurich. Unterstützt werden die Maßnahmen durch Präventionsteams sowie Beamte des Einsatz- und Streifendienstes.

Hintergrund ist ein sich wandelndes Mobilitätsverhalten: Immer mehr Menschen nutzen Zweiräder im Alltag. Damit steigen auch die Anforderungen an gegenseitige Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Die Polizei Niedersachsen hat diese Entwicklung bereits in ihrer Verkehrssicherheitsarbeit fest verankert - der Aktionstag stellt einen weiteren Baustein dar, um gezielt auf Risiken aufmerksam zu machen.

Tipps der Polizei für sicheres Verhalten von Zweiradfahrenden: -Kopf hoch - Straße im Blick: Wer nach unten schaut, verpasst das Wesentliche. Aufmerksamkeit ist der beste Schutz. -Abbiegen? Schulterblick und Handzeichen: Klar kommunizieren, was man vorhat. -Ablenkung vermeiden: Kopfhörer zu laut oder Blick aufs Handy - das kann schnell gefährlich werden. -Tempo anpassen und Abstand halten: Die Straße gibt das Tempo vor - nicht das Gefühl. -Sichtbarkeit erhöhen: Licht an, auffällige Kleidung tragen - gesehen werden rettet Leben. -Bremsen im Blick behalten: Regelmäßig prüfen - der beste Stopp ist der, der funktioniert. -Helm tragen: Schutz, der im Ernstfall entscheidend sein kann. -Rücksicht zeigen: Besonders auf Kinder und ältere Menschen achten.

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