Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lärmbelästigung durch Autoposer unterbunden

Grünstadt (ots)

Am Samstagabend meldeten mehrere Anwohner eine erhebliche Lärmbelästigung durch einen hochmotorisierten Pkw, welcher fast im Minutentakt die großen Durchgangsstraßen von Grünstadt befährt und insbesondere vor Lokalen seinen Motor laut aufheulen lässt. Eine Streifenwagenbesatzung machte sich unmittelbar auf die Suche nach dem Autoposer. Aufgrund der Lautstärke des Pkw konnte dieser schnell im Innenstadtbereich ausfindig gemacht und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 25-jährige Fahrer des Pkw (Dodge Charger) gab gegenüber den eingesetzten Polizisten an, "spazieren" zu fahren. Einen anderen Grund für seine Fahrt konnte dieser nicht nennen. Ihm wurde mitgeteilt, dass das "Spazieren fahren" mit gleichzeitiger Lärmbelästigung anderer Personen eine Ordnungswidrigkeit im Bußgeldbereich darstelle. Der Fahrer zeigte Verständnis und versprach, weitere Belästigungen zu unterlassen.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde die Führerscheinstelle über sein Verhalten im Straßenverkehr informiert.

