Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Mauer

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an einer Mauer in der Mainzer Straße hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 14 Uhr am Dienstagnachmittag (19.5.) wurde die Schmiererei entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besprühten bislang unbekannte Täter eine Mauer mit einem Hakenkreuz sowie anderen Schmierereien. Wann genau die Mauer verunstaltet wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim polizeilichen Staatsschutz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell