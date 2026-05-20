Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim

Darmstadt: Durchsuchungen und Untersuchungshaft wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

Reinheim / Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Darmstädter Rauschgiftkommissariats 34 wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, geriet ein 52-jähriger Mann in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsuchten Polizeikräfte am Dienstag (19.5.) die Wohnung des Tatverdächtigen in Reinheim sowie weitere Wohnräume in Darmstadt.

Hierbei konnten sie unter anderem circa 900 Gramm Amphetamin, 55 Gramm Kokain, 2,3 Kilogramm Haschisch sowie rund 350 Gramm Marihuana auffinden und sicherstellen. Zudem fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine Schreckschusspistole, mehrere Messer sowie eine Armbrust.

Der 52-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwochvormittag (20.5.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hinweis an Medienvertreter:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

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